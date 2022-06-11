Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

11.06.2022 19:48

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) bu yıl mezun olan 4 bin 290 öğrenci için tören düzenlendi.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) bu yıl mezun olan 4 bin 290 öğrenci için tören düzenlendi.

KAEÜ Stadyumu'ndaki törende bu yıl ilk mezunlarını veren Tıp Fakültesinden 36 ve diğer fakültelerden mezun olan öğrenciler "Ahilik Yemini" etti.

Törende bir konuşma yapan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, öğrencilerin mezuniyet coşkusunu ve gururunu paylaştığını ifade etti.

Öğrenmenin yaşı ve zamanı olmadığını, bu sürecin ömür boyu devam ettiğini vurgulayan Buhara, mezun olan öğrencileri Kırşehir'in ve KAEÜ'nün gönül elçileri olarak gördüğünü dile getirdi.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da üniversite olarak bölgenin kalkınması, üretime katkı sağlanması hedefiyle projeler yürüttüklerini söyledi.

Karakaya, "İnsanlığa hizmet etmeyi şeref sayan tarihi şahsiyetlerimizden Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran gibi sizler de insanlığa hizmet edecek, onlara umut olacaksınız. Sizin olduğunuz her sektör hayat bulacaktır. Sahip olduğunuz inanç ve ahlakın bunu yapmak için sizi motive edeceğine inancımız sonsuzdur. Mesleğinizde en iyi şekilde uzmanlaşıp, yoğun çalışarak milletimizin tarihi misyonuna katkı sunmak en önemli görevleriniz arasında olacaktır. Bu sayede hayatınızı da anlamlı bulacağınızı unutmayınız." diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da konuşmalarında öğrencileri tebrik etti.

Konuşmaların ardından üniversite birincisi KAEÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Huriye Arıkan, mezun kütüğüne plaket çaktı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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