Kırşehir, Ahilik Kutlamalarına hazırlanıyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir merkezli kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kutlama programı hazırlandı.



Altı gün sürecek ve Cacabey Meydanında Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayacak programlar, Ahi Evran'ı Veli Külliyesinde türbe ziyareti ve burada yapılacak dua ile açılacak. Şehir meydanında yapılacak Ahi Helvası ikramının yanı sıra konuklara şerbet ve pilav ikramında da bulunulacak. 32. Ahilik Haftası Kutlamaları Ticaret Bakanlığı tarafından organize edilirken ana sponsorluklarını TOBB, TESK, TESKOMB tarafından yapılıyor.



Esnaf, heyecanla kutlamaları bekliyor



Kırşehir'de Ahi esnafının heyecanla kutlama programını beklediğini anlatan Kırşehir Esnaf Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, "Odalarımızın gelişmesini sağlamak ve Kırşehir'de yer alan her esnafın ihtiyacını gidermek amacıyla çalışma yürüten bir odayız. Bizler 'ben' değil 'biz' inancıyla hareket ederek Ahilik Kutlamalarının da Ahiliğin merkezine yakışır şekilde yapılması gayreti içerisindeyiz"dedi.



Anadolu'nun en önemli motiflerini Ahilik Kutlamaların bir araya getirdiğini anlatan Öztürk, "Esnaf ile devlet arasında köprü vazifesini görüyoruz. Atalarımızdan yadigar bir kültürü geliştirerek büyütme ve geliştirdiğimiz kültürü de yaşatma gayreti içerisindeyiz. Bizden sonraki nesillerde Ahiliği anlayacak ve yaşatma gayretinde olacaktır. Çiftçi, köylü, esnaf, şehirli hep birlikte tüm renklerimizle bir olarak çalıştığımız ve gayret gösterdiğimiz sürece, Ahiliğin de gelecek kuşaklara aktarımı tam manasıyla yapılabilir" ifadelerini kullandı.



Ahilik Haftası Kutlama etkinlikleri, Kırşehir merkezli Türkiye genelinde 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak. - KIRŞEHİR