Son Dakika Haberleri: Kırşehir Ahilik sempozyumuna ev sahipliği yapıyor
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Kırşehir Ahilik sempozyumuna ev sahipliği yapıyor

1 saat önce

Kırşehir'de akademisyenlerin katılımlarıyla başlayan uluslar arası Ahilik sempozyumunda konuşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu toplumunda Ahiliğin drin şekilde incelenerek nesilden nesile aktarılması gerektiğini söyledi.

Kırşehir Ahilik sempozyumuna ev sahipliği yapıyor, System.String[]

Kırşehir'de akademisyenlerin katılımlarıyla başlayan uluslar arası Ahilik sempozyumunda konuşan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Anadolu toplumunda Ahiliğin drin şekilde incelenerek nesilden nesile aktarılması gerektiğini söyledi.


Rektör Karakaya, Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Ahilik Sempozyumun da yaptığı konuşmasında, "Daha önce yapılan sempozyumlarla beraber Ahilikle alakalı derinlemesine bir araştırma ve bilgi kaynağı oluşturma amacındayız. Ahilik tarihini detaylı şekilde ortaya çıkaracağız. Ahilik, Anadolu toplumu özelinde bizim en kıymetli değerimiz, kültürümüzdür. Üniversiteler de bu kültürü bilimsel perspektiflerle çalışarak onu yeni nesillere aktaracak en yetkili kurumlardır"dedi.


Sempozyumun açılış oturumunda Prof. Dr. Ejder Okumuş, Prof. Dr. Gül Akyılmaz, Doç. Dr. Ahmet İnanır ve tarihçi Sadık Müfit Bilge, Ahiliğin Osmanlı Devleti'ne etkileri, faaliyetleri ve topluma yansımalarıyla ilgili sunum yaptı. Farklı oturumlarda 3 gün sürecek sempozyumda, yaklaşık 200 bilim insanı 70 bildiri sunacak. - KIRŞEHİR

Ahi Evran Üniversitesi, Karakaya, Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:16 Kaynak: İHA
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