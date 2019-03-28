Kırşehir AK Parti İktidarlarıyla Yükseliş Trendine Girdi"

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, kentin AK Parti
iktidarlarıyla yükseliş trendine girdiğini aktardı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Medrese Mahallesinde açık hava toplantısı düzenleyen Belediye Başkanı Bahçeci
, on yıl süresince kendilerine güvenen, beraber hizmet kervanında yürüyen vatandaşların gösterdiği güveni boşa çıkarmadıklarını anlattı.
Kırşehir için hazırlanan 41 vizyon proje hakkında vatandaşlara bilgi veren Bahçeci, şunları kaydetti:
"31 Mart'ta çok önemli bir seçim olacağını biliyoruz. Her arkadaşımız bu seçimin önemini biliyor. Hizmet üretmek, eserler ortaya koymak AK Parti'nin işi. Bu hizmet ve eserleri üretecek kadrolarla birlikte hareket ediyoruz. Kırşehir, AK Parti iktidarları sayesinde yükseliş trendine girmiştir. Yerelde ise belediyelerimiz bölgesel kalkınmalara öncülük etti. Belediye olarak bizler de Kırşehir'de on yıl önce değişimin, gelişim ve dönüşümün başını çektik. Temel belediyecilik hizmetleri bir yana, şehrimizde turizm, tarım, hayvancılık, eğitim, kültür, sanat, spor gibi hemen her alana yoğunlaştık. On yılda hayallerimizi gerçeğe dönüştürdük. On dört mahallemizde projeler gerçekleştirdik. On yıldır gece gündüz demeden çalıştığımız gibi yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Kırşehir'imizi geleceğe hazırlıyoruz."