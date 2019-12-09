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Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği kuruldu

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Anadolu Şehit Aileleri Derneği kuruldu.

Kırşehir Anadolu Şehit Aileleri Derneği kuruldu, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Anadolu Şehit Aileleri Derneği kuruldu.


Şehit Babası ve şehit ailelerinin de desteği ile Kırşehir'de kuruluşunu tamamlayan Anadolu Şehit Aileleri Derneği, kongresini yaparak oluşum sürecini tamamladı. Dernek Başkanı Ali Sarıca, kongrede yaptığı konuşmasında, amaçlarının şehit ailelerinin bir ve bütünlüğü sağlamak olduğunu söyledi. Sarıca, "Dernek kurulumu sonrası gayemiz federasyon ve konfederasyona giderek Türkiye genelinde şehit ailelerinde birlik ve beraberliği sağlamaktır. Şehit ailelerinin daha önceleri de girişimleri vardı fakat birlik ve beraberlik sağlanamamıştı"dedi.


Şehit Aileleri Derneğinin kendilerine ait olduğunu ve konfederasyon ve federasyon için birleşme çağrısına sıcak bakılmadığını ifade eden Sarıca konuşmasını şöyle sürdürdü;


"Şehit babalarıyla derneğe giderek teklifte bulunduk. Dernek yönetimi uygun bulmadı bizlerde kurulumu sağladık. Federasyon ve konfederasyona gidiyoruz. Başkanlık görevini aldım. Kırılan ümitleri düzeltecek ve şehit ailelerini de tek çatı altında toplayacağız."


Kırşehir'de kurulan Anadolu Şehit Aileleri Derneğinin Yönetim Kurulu ise şöyle:


Başkan Ali Sarıca, Başkan Yardımcısı Ahmet Beşkardaş, Fettah Doğan, Halil İbrahim Oflaz, Murat Sürmeli. - KIRŞEHİR

Ali Sarıca, Kırşehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:41 Kaynak: İHA
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