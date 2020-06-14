Kırşehir-Ankara yolunda kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre kaza, Kırşehir istikametinden Ankara istikametine seyreden H.K.K. yönetimindeki 06 ESK 81 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kaman ilçe kavşağında meydana geldi. Sürücü H.K.K., kara yolu yol ayrımı üzerinde refüje çarptıktan sonra 150 metre ileride bulunan tarlaya uçarak durabildi. 112 ekiplerinin olay yerinde müdahalesini yaptık H.K.K., Kaman ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KIRŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak

Avşar Kızı, röntgenci hayranıyla ilgili verilen karara isyan etti

ABD'li yıldız şarkıcı Türk çıktı! Baklavalı paylaşımı mest etti

Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım

Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı

Eski Survivor yarışmacısı Efecan Dianzenza, baba oluyor

Mihriban türküsü performansıyla Twitter'da gündem olan Demet Akalın, eleştirileri tiye aldı

Muhabirle tartışarak karakolluk olan Emre Kınay, olaylı geceyi anlattı: Hakaret ve tahrik vardı