Kırşehir anlaşmalı boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü - Son Dakika
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Kırşehir anlaşmalı boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

6 saat önce

Anlaşmalı boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdüKIRŞEHİR'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Anlaşmalı boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

KIRŞEHİR'de Nihat Ç. (47), bir süre önce anlaşmalı olarak boşanmalarına rağmen aynı evde yaşamaya devam ettiği 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. saklandığı evde yakalandı.

Kırşehir'de keresteci Nihat Ç., bir süre önce anlaşmalı olarak boşandığı ve aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin ile Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan evde, dün akşam henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nihat Ç., yatak odasında bulunan pompalı tüfeği alıp, çocuklarının gözü önünde Alev Ergin'e ateş açtı. Nihat Ç. daha sonra tüfekle ile birlikte kaçarken, çocukları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri Alev Ergin'i ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ancak Ergin, doktorların tüm müdahasine rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan Nihat Ç. ise yaklaşık 16 saat sonra şehir merkezinde saklandığı evde yakalandı. Nihat Ç. işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kırşehir anlaşmalı boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:37 Kaynak: DHA
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