Kırşehir apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

KIRŞEHİR'de 6 katlı binanın 2'inci katında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. 3 kişinin dumandan etkilendiği yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, 22.00'de Medrese mahallesi Taşkent apartmanında B Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre 6 katlı apartmanın 2'inci katında bulunan yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı dairede iddiaya göre katalitik soba devrilmesiyle yangın çıktı. Perdeleri tutuşturan ve kısa sürede büyüyen alevler, 6 katlı binada paniğe neden oldu. Yangını gören çevredeki bina sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kırşehir İtfaiye ekipleri, alevlerin sardığı daireyi yarım saat süren çalışma ile söndürdü. Bu sırada yoğun dumandan etkilenen bina sakinleri Turhan Yalçınkaya (29) Fatma Nur Yalçınkaya (17) ve Bilal Ceylan (55), apartman önünde bekletilen ambulansla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınanların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Apartman sakinlerinden Bekir Altuntaş, "Biz yatıyorduk. Yangının alt kattan çıktığını duyduk. Dumandan etkilenenler oldu. Hastaneye götürüldüler. İtfaiye ekipleri bizim balkona merdiven uzattılar ve evden çıkardılar? dedi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.