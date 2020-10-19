Kırşehir Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kırşehir'de bağımlılıkla mücadele konusunda hazırlanan eylem planı değerlendirildi.

Kırşehir Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali İbrahim Akın başkanlığında Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Vali Akın, toplantıda yaptığı konuşmada, il genelinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarının hazırlanan eylem planı çerçevesinde kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadele konusunda yürütülen çalışmaların temel amacının bağımlılık yapan her türlü maddeye erişiminin engellenmesi, bu maddelerin arz ve talebinin ortadan kaldırılması ve bağımlıların topluma yeniden kazandırılması olduğunu vurgulayan Akın, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu madde, tütün ve alkol bağımlılığı gençlerimizi en fazla tehdit eden bağımlılık türleri iken, özellikle teknoloji bağımlılığı da son zamanlarda çocuklarımızın sağlığını tehdit eden bir unsur haline gelmiştir. Bu konuda toplumsal duyarlılığın arttırılması önem taşımaktadır. Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulumuzun belirlediği esaslar çerçevesinde ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları, kolluk güçleri, Yeşilay gibi sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla iş birliği içerisinde yapılacak mücadele bu konudaki başarı oranımızı artıracaktır. Ayrıca, ilimizde bağımlılıkla mücadelede önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Yeşilay Danışma Merkezi faaliyetlerini de bu toplantıda değerlendireceğiz."

İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, daire müdürleri, ilgili kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, ilgi kurumların temsilcileri bağımlılıkla mücadelede yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaparak bilgi verdi.