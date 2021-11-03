Kırşehir Bakkallar Odası'ndan Tarım Kredi Kooperatif Marketi ürünlerinin bakkallarda satılması talebi - Son Dakika

Kırşehir Bakkallar Odası Başkanı Murat Zobu, fahiş fiyatla mücadelede Tarım Kredi Kooperatif Marketi ürünlerinin bakkallar üzerinden satışa sunulmasının daha etkili olacağını savundu.

Zobu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1000 Kooperatif Market kurulması talimatı verdiğini hatırlattı.

Fahiş fiyatla mücadelede yeni adımların atılması gerektiğine işaret eden Zobu, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan acilen 1000 tane Tarım Kredi Kooperatifi Marketi kurulması talimatı verdi. Bu marketlerin bakkallara uygun fiyatlı mal vermesini de istedi. Biz de diyoruz ki kooperatif ürünleri, yine halkımızın temel ihtiyaç malzemeleri bakkallar üzerinden halka ulaştırılsa zincir marketlerle daha etkili mücadele edilir."

Bakkallara da uyarılarda bulunan Zobu, "Ahilik prensipleri içinde dürüst, ahlaklı, doğru çalışma içinde olursak bize hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.