Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta'dan Avukatlar Günü açıklaması - Son Dakika
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Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta'dan Avukatlar Günü açıklaması

05.04.2022 17:32
Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta'dan Avukatlar Günü açıklaması

Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta, mesleğin onurunun, hukukun üstünlüğünün ağırlığını şerefle taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta, mesleğin onurunun, hukukun üstünlüğünün ağırlığını şerefle taşımaya devam edeceklerini belirtti.

Çanta, Avukatlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, avukatların yargının 3 temel ayağından savunmayı oluşturan, adalet sisteminin en temel yapı taşlarından olduğunu ifade etti.

Mesleğe başlarken ve görevlerini yerine getirirken üzerine ant içtikleri hukuk, ahlak ve meslek kuralları çerçevesinde halkın adalete erişiminde ve adalet temininde en büyük güvence olmanın sorumluluğunun da farkında olduklarını vurgulayan Çanta, şunları kaydetti:

"Bizler haklı olmak ile hakka sahip olmak arasındaki o ince çizgileriz. Mesleğin onurunun, hukukun üstünlüğünün o ağırlığını cüppelerimizi giydiğimiz her an taşıdık ve şerefle taşımaya da devam edeceğiz. Biz avukatlar, kanunun uygulayıcısı olarak her türlü hukuksuzluğa karşı dimdik duracak, haklının hakkını savunması ve almasında ilk günkü azim ve heyecanımızı diri tutacağız. Avukatlar Günü'nün aydın ve gerekli kıymeti gördüğü günlerde bayram havasında kutlanmasını diliyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta'dan Avukatlar Günü açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kırşehir Baro Başkanı Onur Çanta'dan Avukatlar Günü açıklaması - Son Dakika
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