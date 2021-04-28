Kırşehir Barosu, ABD'yi kınadı - Son Dakika

Kırşehir Barosu, ABD'yi kınadı

28.04.2021 10:45
Kırşehir Barosu, ABD'yi kınadı, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Barosu 52 baro ile birlikte yaptığı ortak açıklama ile ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarına dair yaptığı 24 Nisan açıklamasını kınadı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Barosu 52 baro ile birlikte yaptığı ortak açıklama ile ABD Başkanı Biden'in 1915 olaylarına dair yaptığı 24 Nisan açıklamasını kınadı.

Yazılı yapılan açıklamada, "Biden'ın 1915 olaylarına dair yapmış olduğu 24 Nisan tarihli açıklamasını kabul etmiyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz." denildi.

Yapılan açıklama ise şöyle;

"Yıllardır arşivlerin açılması ve meselenin tarihçilere bırakılması yönündeki sağduyulu çağrılarımıza rağmen, siyasi düşüncelerle yapılan bu tip açıklamalar maksatlıdır ve tarihi gerçeklerle çelişmektedir.

Ermeni meselesinin bilimsel açıdan değerlendirilebilmesi için, ABD ve İngiltere başta olmak üzere batılı devletlerle Rusya, Gürcistan ve Ermenistan devletlerinin o döneme dair arşivlerinin erişilebilir olması gerekir. Halbuki konuyu tarihi anlamda açıklığa kavuşturacak bu kaynaklar ya tamamen kapalıdır veya kısıtlı olarak bilim insanlarının çalışmalarına açılmıştır. Oysa Türkiye bu hadiseye ilişkin kaynakları tamamen ve kısıtlamasız olarak açmış bulunmaktadır.

İşin bir başka ve önemli yönü ise hukuki boyutudur. Radikal Ermeni çetelerinin 1890'dan 1896'ya kadar devam eden isyanları ve 1. Dünya savaşında paramiliter unsurların oluşturduğu tedhiş ve katliamlara karşı Osmanlı Devleti "Muvakkat Sevk ve İskan Kanunu" ile meşru müdafaada bulunmuştur.

1915 yılının 27 Mayıs'ında kabul edilen bir kanunla, Ermeni toplumunun bazı kesimlerinin bir yerden başka bir yere -ama başka bir ülkeye değil-, devletin bir noktasından yine başka bir noktasına nakillerini ön gören bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu olağanüstü süreçte Ermeni toplumunun paramiliter örgütlerinin cephe gerisindeki masum insanlara yönelik katliamlara girişmesi ile Osmanlı Devleti acilen bu konuyu hukuk zeminine taşımak zorunda kalmıştır.

Sevk ve İskan Kanunu ile Osmanlı Devleti, kendisine isyan etmiş ve silah doğrultmuş olan Ermenileri hala vatandaş olarak görmüş, onları sınır dışı etmek yerine bir başka noktada yaşamlarını sürdürebilecek şekilde karar almıştır.

Osmanlı Devleti topraklarında, İngiltere ve Fransa'nın desteğinde ve ABD'nin himayesinde bir Ermeni Devletinin kurulmasına yönelik çalışmalar, Türk milletinin 19 Mayıs 1919 tarihinden itibaren Mustafa Kemal Paşa liderliğinde yürütmüş olduğu "İstiklal Harbi" neticesinde imzalanan 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ile son bulmuştur.

Bu antlaşma, ulus devlet olarak kurulan yeni Türk Devleti'nin hukuki varlığı ve sınırlarını tüm dünyaya kabul ettirmiştir.

Böylelikle batılı devletlerin istismarına açık olan "Ermeni Meselesi" veya "Şark Sorunu" da ebediyete kadar kapanmıştır." - KIRŞEHİR

Amerika Birleşik Devletleri, Kırşehir Barosu, Ermeni, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırşehir Barosu, ABD'yi kınadı - Son Dakika


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