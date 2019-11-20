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Kırşehir Basın Konseyi, kooperatif kurdu

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Basın Konseyi (KBK), "Kırşehirli Gazeteciler Yapı Konut Kooperatifi" adıyla basın emekçilerinin faydalanacağı kooperatif kurdu.

Kırşehir Basın Konseyi, kooperatif kurdu, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Basın Konseyi (KBK), "Kırşehirli Gazeteciler Yapı Konut Kooperatifi" adıyla basın emekçilerinin faydalanacağı kooperatif kurdu.


Kooperatif kurulmasına yedi kurucular kurulu üyesi ile öncülük eden KBK Yönetim Kurulu Başkanı Sait Yanık, "Kırşehir'de gazeteciler son iki yıldır çok zor günler geçirmekte, bazı medya kuruluşlarımız birleşme olsa da bir arada kalamamış ve bölünmeler yaşanmıştır. Gazete sahipleri ve çalışanlarına hizmet etmek onları günün koşullarında geçimlerini sağlayabilmek için atılan bu ilk adım olacaktır"dedi.


Resmi ilanların düşüklüğü Devlet yatırımlarının yok olması özelleştirmeler ciddi bir şekilde gelir kaybına neden olmakta diyen Yanık, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Abonelerin olmayışı, gazete satış bedellerinin düşüklüğü artan kağıt, kalıp, boya, SSK, vergi gibi giderler bizleri iş arayışlarına da sürüklemiştir. Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif; Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır. Yaptırılan konutların mülkiyetini bu ana sözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır. Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar. Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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