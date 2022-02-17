Üye Girişi
Kırşehir BEGEM'de kış dönem kursları başlıyor - Son Dakika

Kırşehir BEGEM'de kış dönem kursları başlıyor

17.02.2022 14:40
Kırşehir BEGEM'de kış dönem kursları başlıyor

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Gençlik Merkezi'nin (BEGEM) yetişkin ve çocuklar için hazırladığı kış dönemi kurslarına 20 Şubat'a kadar başvurulabileceğini bildirildi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Gençlik Merkezi'nin (BEGEM) yetişkin ve çocuklar için hazırladığı kış dönemi kurslarına 20 Şubat'a kadar başvurulabileceğini bildirildi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Kursların Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik kattığını, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği, farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden kurslarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Belediye Gençlik Merkezi'nin yetişkin ve çocuklar için hazırladığı kış dönemi kurslarında başvurular 20 Şubat'ta sona erecek. Kırşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle başlattığımız kış dönemi kurslarımızda diksiyon ve spikerlik, İngilizce A1, kısa film, hızlı klavye, bilgisayar kullanımı, çocuklara yönelik bağlama ve gitar, halk oyunu eğitimi verilecek."

YORUMLAR
500

Kırşehir, gençlik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir BEGEM'de kış dönem kursları başlıyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:25 Reuters haber ajansı duyurdu: Ukrayna'da bombardıman sesleri duyuldu
14:23 İspanyolların Tiki Taka'sı rafa kalktı: Galatasaray'da oyun sistemi silbaştan
14:18 Tüyler ürperten görüntü! Genç kıza tecavüz girişimi anbean kameralarda
14:15 Ekonomi nasıl yönetiliyor? AK Partililerin yüzde 56'sı ile MHP'lilerin yüzde 69'unun yanıtı aynı: Kötü!
14:11 Yürekleri ağıza getiren görüntü! Kıyafetini düşürdü, alması için oğlunu 9. kattan sarkıttı
14:06 Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu! 14'te sabit bırakıldı
14:02 Eski milli futbolcu Charles Yobane, taksicilik yaparken öldürüldü
13:55 Mağaza sahibinin yüce gönüllülüğü! Önce hırsızlık yaptı, sonra da gelip helallik istedi!
13:17 Camiden sonra bir icra da Akçakale Belediyesi'ne! Borçları nedeniyle binalarını satışa çıkardılar
13:47 Türkiye'ye yaklaşıyor! Sahra Çölü'nden yola çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 14:47:17. #1.12#
SON DAKİKA: Kırşehir BEGEM'de kış dönem kursları başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement