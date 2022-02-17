Kırşehir BEGEM'de kış dönem kursları başlıyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Belediye Gençlik Merkezi'nin (BEGEM) yetişkin ve çocuklar için hazırladığı kış dönemi kurslarına 20 Şubat'a kadar başvurulabileceğini bildirildi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, açılan kurslara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.

Kursların Kırşehir'de sosyal hayata zenginlik kattığını, sosyal belediyecilik anlayışının en güzel örneklerinden olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de kültürel, sanatsal ve sosyal gelişiminin desteklendiği, farklı alanlardaki kurslarla her kesime hitap eden kurslarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Belediye Gençlik Merkezi'nin yetişkin ve çocuklar için hazırladığı kış dönemi kurslarında başvurular 20 Şubat'ta sona erecek. Kırşehir Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle başlattığımız kış dönemi kurslarımızda diksiyon ve spikerlik, İngilizce A1, kısa film, hızlı klavye, bilgisayar kullanımı, çocuklara yönelik bağlama ve gitar, halk oyunu eğitimi verilecek."