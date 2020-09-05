Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Kayaoğlu, temizlik personeliyle bir araya geldi - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu, pandemi sürecinde temizlik görevlilerine daha fazla görev düştüğünü bildirdi.

Kayaoğlu, Temizlik İşleri Müdürlüğünde, belediye temizlik personeliyle istişare toplantısı düzenledi.

Kent merkezi ve 14 mahallede vardiyalı olarak görev yapan temizlik personelinin, daha temiz ve yaşanabilir şehir için ellerinden geleni yaptığını anımsatan Kayaoğlu, pandemi sürecinde daha dikkatli ve hassas olmaları gerektiğini aktardı.

Temizlik ekiplerinden, mikrop ve bakterilerinin çöp atılan alanlarda ürememesi, yayılmaması için rutinden daha fazla çalışma yapmalarını isteyen Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Son dönemde yeniden tırmanışa geçen pandemi sürecinde temizlik görevlilerimize daha fazla görev düşüyor. Belediye temizlik ekiplerimizle birlikte almamız gereken ilave tedbirleri konuştuk. Biz temizlik görevimizi yaparken, değerli Kırşehir halkından da bazı beklentilerimiz bulunuyor. Yere atılan sigara izmariti, gelişi güzel bırakılan çöp poşeti, özellikle bazı bölgelerde konteyner varken atılan çöplerin oluşturabileceği sorunlar unutmamalıdır. Kendi kardeşimizin, abimizin, babamızın o çöpleri topladığını düşünerek hareket etmeli, kendimize yakışanı yapmalıyız. Bizden sonra gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmalıyız. Tüm vatandaşların çöpleri zamanında ve çöp alanlarına bırakmalarını konusunda özen göstermelerini istiyoruz."