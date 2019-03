Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, göreve geldiği 2009 yılında Belediye kapısını kapatan değil açan bir sosyal Belediyecilik anlayışı benimsediklerini söyledi.Tarihi ve yeni düzenlemesi ile hizmete giren Uzun Çarşı esnafı ile bir araya gelen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci , çalışarak Kırşehir'e ivme kazandırlıklarını yeni projeleri ile de çıtayı daha yükseklere çıkartacaklarını söyledi.Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın kararını verirken şehrin kazanımlarını da dikkate alması gerektiğini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci , "Karar verirken düşünmelisiniz. İşini ehline vermek bizde bir kuraldır. Yaşar Bahçeci, Kırşehir halkına verdiği sözleri ne oranda yerine getirdi. Kırşehir'i 10 yılda nasıl bir şehir halinde imar etti. Bizler, Belediye çalışmalarımızda ve yaptığımız her projede halkla istişareyi ön plana alarak çalışma sergiledik. Kırşehir'in en kolay ulaşılabilir Belediye Başkanı oldum. Kırşehirlilerin verdiği emaneti koruduğumuz gibi şehri de yeniden imar ettik."dedi.10 Yıl boyunca Kırşehir için çalıştığını ve yeni dönemde de çalışmalarının aralıksız süreceğini anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kırşehir, 2009 'da temel problemlerini çözememiş bir şehirdi. Şehrin sadece yüzde 77'sinin kanalizasyonu vardı. Yüzde 23'ünün kanalizasyonu yoktu. Çöplerimizi Kervansaray dağlarına atıyorduk. Kanalizasyonumuzu Kılıçözü deresine akıtıyorduk. Pazar yerimiz çamur içindeydi. Terminalimiz bitmiş durumdaydı. Alt yapımız iflas etmiş durumdaydı. 2009 yılında çocuklarımızı götürecek bir tane parkı yoktu. Dışardan bir misafirimiz geldiğinde götürebileceğimiz, gezdirebileceğimiz bir yerimiz bile yoktu. On yılda biz bu şehrin girişinden çıkışına kadar, çöpünden kanalizasyonuna kadar, terminalinden, pazarına kadar, bütün parklarından, kültür merkezine kadar baştan aşağı tekrar inşa ettik."" Yaptığımız her çalışmayı Kırşehir'in geleceği için yaptık. Laf üretmek değil, proje üretmek ve ürettiğimiz her projeyi hayata geçirmek için çalıştık. 2009 yılında Türkiye 'nin en güzel parkını yapacağım dediğimde kim inandı bana hiç kimse inanmadı. Nasıl inansın Kırşehirliler, Belediye maaş ödemiyordu. Bırakın Türkiye'nin en güzel parkını Kırşehirlilerin gidebileceği bir tane parkı yoktu. Kent Parkı inşa ettik. Biz on yıl boyunca Belediye Başkanlığımız süresince hiç kimseyi kimseden ayırmadık. İnsanlara asla tepeden bakmadık. Sadece işimizi yaptık. Herkes işini iyi yaparsa Türkiye'de hiçbir problem kalmaz.On yılda 99 proje 830 milyon lira yatırım yaparak Kırşehir'in çehresini değiştirdik. Yeni 414 tane projemiz var bu projelerimizle Kırşehir'e yeni bir vizyon kazandıracağız. Kırşehir'i çok daha ileriye taşıyacağız." - KIRŞEHİR