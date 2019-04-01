Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci Sosyal Medya Hesabından Helallik İstedi

Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci Sosyal Medya Hesabından Helallik İstedi

58 dakika önce

Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Kırşehir Belediye Başkanlığını kaybeden Yaşar Bahçeci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşlardan helallik istedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci Sosyal Medya Hesabından Helallik İstedi, System.String[]
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre Kırşehir Belediye Başkanlığını kaybeden Yaşar Bahçeci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşlardan helallik istedi.

Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hayali olmayanın projesi olmaz. Projesi olmayanın eseri olmaz. Eseri olmayanın tarihte yeri olmaz diyerek çıktığımız yolda 10 yıldır memleketimize sayısız eserler kazandırdık. Samimiyet, gayret ve dürüstlük ilkesi ile bu topraklara hizmet etmenin gururunu yaşadık. Halkımızın kararı başımızın üstündedir. Tüm halkımızdan haklarını helal etmelerini istiyorum" dedi.

AK Parti adayı Yaşar Bahçeci, 2009 yılında aldığı Kırşehir Belediyesini iki dönem üst üste yönetmişti. - KIRŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 06:30 Kaynak: İHA

Yaşar Bahçeci, Kırşehir, Politika
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