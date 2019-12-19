Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, AA'nın

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasında fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Ekicioğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Ekicioğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri adına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu, evladına şifa arıyor" ve spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" başlıklı fotoğraflara oy verdi.

Selahattin Ekicioğlu, Anadolu Ajansı muhabirlerinin yıl içinde çektiği fotoğrafların Türkiye için önemli bir kayıt özelliği taşıdığını belirterek "Burada çalışan emekçi arkadaşlarımı kutluyorum. Yılın fotoğrafı oylamasında tercihlerimizi yaptık. Adeta bir kaynak ve rehber olarak gelecek kuşaklara aktarılacak olan bu güzel fotoğraflar arasında seçim yapmakta zorlandım." dedi.

Selahattin Ekicioğlu, Hakan Burak, Sarıkamış, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:52 Kaynak: AA
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