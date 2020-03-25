Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması

6 saat önce

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması, System.String[]

Kırşehir Belediyesi zabıta ekipleri, korona virüsü önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlara yardım eli uzattı.


İl merkezin çeşitli yerlerine belediye tarafından afişler asıldı. Sosyal medya hesapları tarafından da vatandaşa hizmet sunuluyor. Halkın Masası ve Alo 153 Zabıta hattını arayan Kırşehirliler, ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunuyor.


Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ifade ederek, korona virus tedbirleri kapsamında, Alo 153 Zabıta ve 214 10 10 no'lu Halkın Masası hattının aktif çalıştığını söyledi.


Halkın masasının her türlü desteği sunduğunu belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, "65 yaş üstü vatandaşlarımızın evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışma başlatıldı. Belediyemizin, Zabıta 153ve Halkın Masası hattını arayan vatandaşlarımızın evine zabıta ekiplerimizi göndererek talep ve siparişlerini alıp yine aynı şekilde kendilerine teslim ediyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak ekibimizle birlikte her zaman olduğu gibi bu zorlu süreçte de hemşerilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan hemşerilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için Alo 153 Zabıta ve Halkın Masası hattını aramaları halinde ihtiyaç konusunda kendilerine yardımcı olmaya devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimizin işleri olmadıkça evde kalmaları, toplu olarak bir arada bulunmamaları ve hijyen kurallarına uymalarını önemle rica eder, tüm hemşerilerime sağlıklı, mutlu ve huzurlu günler diliyorum" dedi. - KIRŞEHİR

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 01:32 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tüm Türkiye'nin üzüldüğü İhsan Amca ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim
ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim ANKARA Tepki çeken videodaki 'İhsan amca' ilk kez konuştu: Şikayetçi değilim Miralem Pjanic'ten Zeynep Bastık'a mesaj: Bu hikayede yanan ben oldum
Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı Son Dakika: Okullara verilen ara 30 Nisan'a kadar uzatıldı         
19:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, müjdeli haberi verdi: Taburcu olan 2, iyileşen 26 hastamız var         
19:12
ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı ABD'de toplanma yasağına rağmen parti düzenleyen gençlerden en az birisi koronavirüse yakalandı         
19:05
ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor ABD'de koronavirüs hastaları aşırı doz C vitamini ile tedavi ediliyor         
19:01
Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı Vedat Muriç ve Serdar Aziz'in test sonuçları negatif çıktı         
18:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, madde madde sıraladı! İşte vatandaşa verilecek koronavirüs destekleri         
18:47
Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran: Yapılan testler sonucunda kulübümüzde koronavirüs tehlikesine rastlanmadı         
18:38
Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür Baraj dizisinin yıldızı Biran Damla Yılmaz'dan takipçilerine bornozlu teşekkür         
18:28
Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü Yaşlı kadın, 3 yıl sonra kocası gibi soba zehirlenmesinden öldü         
18:19
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 19:54:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]