Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu çalışanlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü çalışanlarıyla buluştu.

Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü binasında çalışanların sorunlarını dinleyen Ekicioğlu, burada yaptığı konuşmada, her zaman personelin yanında olduklarını söyledi.

Su, kanal, temizlik, park bahçeler personelinin zor görevleri yerine getirdiğini vurgulayan Ekicioğlu, masa başında çalışanla sahadaki personel arasında maaş farkı uygulaması yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Ekicioğlu, "Çalışanla çalışmayanı ayıracağız. Sendikaya önerimiz de bu, daha önce büroda oturanla su ve kanalizasyonda çalışan aynı görülüyordu. Sizler gece olan her olayda kalkıp gidiyorsunuz. Emeğinizin karşılığını vermek zorundayız." dedi.

Toplantıda Genel-İş Sendikası yetkilileri de yer aldı.