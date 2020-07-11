Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezindeki mahallelerin alt ve üstyapı sorunlarını bildiklerini ve çözüm ürettiklerini bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde kentteki mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi.

Muhtarların istek ve taleplerini dinleyen Ekicioğlu, kent genelinde ve mahallelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Göreve geldikleri günden bu yana Kırşehir'deki 14 mahallenin sorunlarını yakından takip ettiklerini anlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kent merkezindeki mahallelerin alt ve üst yapı sorunlarını biliyoruz ve ve çözüm üretiyoruz. Bütün mahalle muhtarlarımız ile her zaman istişare içerisinde hareket ediyoruz. Muhtarlarımızın mahalleleri ile ilgili sorunlarını ve taleplerini dinliyoruz. Yerinde inceleyerek talepleri kısa sürede yerine getiriyoruz. Muhtarlarımız ile yaptığımız görüşmeleri devam ettirip, gerekli adımları atarak mahallelerimizin tüm sorunlarını gidereceğiz."