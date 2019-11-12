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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu sigara izmariti topladı

6 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu sigara izmariti topladı Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: "Belediye de şehir de temiz olacak"KIRŞEHİR - Belediye Meclisi tarafından alınan karar sonrası, belediye meclisi üyeleri Belediye Ekicioğlu'nunda katılımıyla şehir'de temizlik çalışmasına başladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu sigara izmariti topladı

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu:

"Belediye de şehir de temiz olacak"

KIRŞEHİR - Belediye Meclisi tarafından alınan karar sonrası, belediye meclisi üyeleri Belediye Ekicioğlu'nunda katılımıyla şehir'de temizlik çalışmasına başladı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünde başlayan temizlik çalışmaları Kırşehir'de askerlik şubesi kavşağında vatandaşlarında katılımlarıyla son buldu.

Şehir'de yapılan temizlik çalışmaları hakkında konuşan Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Meclis üyelerimizin böyle bir etkinliğe imza atması beni de mutlu etti. Çevreye duyarlı olmak ve toplumun çevreyi kirletmemesi açısından önemli. Toplumda çevreye karşı olan duyarsızlığa dikkat çekmek için temizlik kampanyası başlatması bizim için de toplumumuza iyi bir mesaj olacaktır"dedi.

Belediye'de şehir'de temiz olacak

Belediye Başkanı Ekicioğlu, 'Her yer temiz olacak' sloganı ile yola çıktıklarını ve şehre de mesaj vermeye çalıştıklarını şöyle anlattı;

"Sadece kentimizin sokakları, caddeleri, mahalleleri değil belediyenin muhasebesi de temiz olacak. Belediyenin imarı da temiz olacak. Belediyenin kültürü de temiz olacak. Meclis üyelerimizin de böyle bir kampanyaya imza atması bizim için özel bir durum."

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi önünde başlayan temizlik çalışmalarında belediye başkanı ve meclis üyeleri eldiven giyerek kaldırım kenarlarında olan sigara izmaritleri ve çöpleri yer yer esnaflarında katıldığı bölgelerde temizledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu sigara izmariti topladı

Kırşehir, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:30 Kaynak: İHA
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