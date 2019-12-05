Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediye Başkanı maaşını kamu yararına kuruluşlara aktarıyor
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediye Başkanı maaşını kamu yararına kuruluşlara aktarıyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı maaşını kamu yararına kuruluşlara aktarıyor

7 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, maaşını kamu yararına çalışan derneklere ve kuruluşlara bağış yaptığını ve ücretini de yeni öğrendiğini söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı maaşını kamu yararına kuruluşlara aktarıyor, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Belediye Meclisi toplantısında Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, maaşını kamu yararına çalışan derneklere ve kuruluşlara bağış yaptığını ve ücretini de yeni öğrendiğini söyledi.


Kırşehir Belediye Meclisi 2029 yılı son toplantısını 3 eksikle Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde yaptı. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun başkanlık ettiği toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. İmar planının okunmasıyla devam eden toplantıda, Belediye Başkanı Ekicioğlu imar planında görüşülen maddeler hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. Kırşehir'de Ankara- Kayseri karayolu üzerinde yer alan ve eskiden otogar kullanılan bölgede belediye "ticari alan, park, sosyal tesis" yapılması noktasında hazırlanacak projeyi, yeni dönemde alanın atıllıktan kurtarılması adına Belediye Meclisi gündemine sunacak.


Belediye tarafından Sağlık Bakanlığı ile koordineli yapılacak sağlık kabinleri hakkında bilgilendirme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Kırşehir'de merkezi bir alanda sağlık kabini yapalım istiyoruz. Sağlık Bakanlığına Kırşehir'de vereceğimiz adresler kontrol edilerek uygun alanda olacak. Belediye görevlilerinin çalışacağı alanda halka sağlık hizmeti verilecek" dedi.


Belediye Meclisi tarafından seçilen başkan yardımcılarının yeni dönem için de görüşüldüğü belediye meclisi toplantısında Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, maaşını kamu yararına çalışan derneklere ve kuruluşlara bağış yaptığını ve ücretini de yeni öğrendiğini söyledi. Belediye Meclis üyelerinin takdir ettiği Başkan Ekicioğlu, 13 bin lira maaş alıyor. - KIRŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:00 Kaynak: İHA
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