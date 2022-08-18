Kırşehir Belediyesinin destekleme kurslarıyla 54 öğrenci üniversiteye yerleşti - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesinin destekleme kurslarıyla 54 öğrenci üniversiteye yerleşti

18.08.2022 15:28
Kırşehir Belediyesinin destekleme kurslarıyla 54 öğrenci üniversiteye yerleşti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açtıkları destekleme kurslarına katılan 54 öğrencinin üniversiteye yerleşmeye hak kazandığını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, açtıkları destekleme kurslarına katılan 54 öğrencinin üniversiteye yerleşmeye hak kazandığını bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, bu yıl üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde açtıkları destekleme ve yetiştirme kursuna yoğun ilgi gösterildiğini ifade etti.

Kursa 96 öğrencinin yaptırdığını, bunlardan 65'inin düzenli faydalandığını vurgulayan Ekicioğlu, sınavlarda elde ettikleri başarının kendilerini gururlandırdığını aktardı.

Ücretsiz kursları devam ettireceklerine dikkati çeken Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir Belediyesi olarak kurslara katılan öğrencilerimize ücretsiz kaynak kitapları konusunda da destek sunduk ve bu eğitim öğretim yılı boyunca belirli günlerde tam gün eğitim, 62 deneme, rehberlik görüşmeleri ve veli bilgilendirmeleri ile gençlerimizi takip ederek dönemi tamamladık. Geldiğimiz noktada kurslara devam eden 65 öğrencimizden 54'ü üniversiteye yerleşmeye hak kazanarak hepimizin gurur kaynağı oldu."

Ekicioğlu, 2022-2023 yılı kurs kayıtları için başvuruların 22 Ağustos'ta başlayacağını aktardı.

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Kaynak: AA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesinin destekleme kurslarıyla 54 öğrenci üniversiteye yerleşti - Son Dakika

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