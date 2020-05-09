Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'dan Anneler Günü mesajı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekicioğlu, mesajında, annelerin sevgi dolu yürekleriyle sağduyulu, bilgece tavır ve yaklaşımlarıyla her zaman çocuklarına yol gösterdiğini ifade etti.

Annelerin bitmez, tükenmez bir sevginin, hoşgörünün, özverinin kaynağı olduğunu belirten Ekicioğlu, hayatı anlamak, öğrenmek ve insan onuruna yakışan bir hayat sürdürebilmek için en temel ve en sağlam bilgilerin annelerden alındığını vurguladı.

Karşılıksız sevgileri, şefkatleri ve sonsuz özverileri ile annelerin baş tacı olduğunu belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Koşulsuz sevgi ve sorumluluklarının karşılığında annelerimiz hatırlanmayı, değer görmeyi, saygıyı ve takdiri herkesten daha çok hak etmektedir. Bizlerde ödenmez hakları bulunan, sevgi, fedakarlık ve sabırlarını başka hiçbir değerle ölçemeyeceğimiz annelerimiz her zaman baş tacımızdır. 'Analar insandır, biz insanoğlu.' diyen Neşet Ertaş'ın sözlerindeki bilinç ve duygularla haklarını asla ödeyemeyeceğimiz, üzerimizdeki gerçek hak sahibi annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, bütün annelerimize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum."