Başkan Ekicioğlu hayırseverleri "askıda fatura" uygulamasına katılmaya davet etti - Son Dakika
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Başkan Ekicioğlu hayırseverleri "askıda fatura" uygulamasına katılmaya davet etti

17.08.2022 14:42
Başkan Ekicioğlu hayırseverleri "askıda fatura" uygulamasına katılmaya davet etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, hayırseverleri ve kurumları askıda fatura uygulamasına katılmaya çağırdı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, hayırseverleri ve kurumları askıda fatura uygulamasına katılmaya çağırdı.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ekonomik zorluk çeken ve su faturasını ödemekte güçlük yaşayan vatandaşlar için başlattıkları "askıda fatura" kampanyasının devam ettiğini belirtti.

Bu uygulamanın ihtiyaç sahibi ailelerle hayırseverler arasında köprü görevi gördüğünü vurgulayan Ekicioğlu, ?"Askıda fatura kampanyamız ile isteyen hayırsever hemşerilerimiz su faturasını ödeyemeyen ihtiyaç sahibi ailelerimizin su faturasını ödeyebiliyorlar. Hayırsever hemşerilerimizi ve kurumlarımızı 'alan elin veren eli görmediği' bu dayanışma kampanyamıza katılmaya davet ediyor, kampanyaya duyarlı olan tüm hemşerilerimize şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ekicioğlu, hayırseverlerin belediyenin resmi internet sitesi üzerinden kampanyaya katılabileceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başkan Ekicioğlu hayırseverleri 'askıda fatura' uygulamasına katılmaya davet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Ekicioğlu hayırseverleri "askıda fatura" uygulamasına katılmaya davet etti - Son Dakika
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