Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, itfaiyeyi ziyaret etti - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, itfaiyeyi ziyaret etti

28.09.2022 14:04
Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, itfaiyeyi ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İtfaiye Müdürlüğü ziyaret ederek personelle görüştü.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İtfaiye Müdürlüğü ziyaret ederek personelle görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan Ekicioğlu, 24 saat hizmet veren itfaiyecilerin özveri ile görev yaptığını belirtti.

İtfaiye Müdürlüğünün 40 personel ve 3'ü merdivenli 7 araçla hizmet verdiğini ifade eden Ekicioğlu, yangın söndürme, arama ve kurtarma hizmeti sunulduğunu aktardı.

Ekiplerin, doğal afetlerde gelişen durumlarda arama kurtarma ve ilk yardım çalışmaları da yaptığını vurgulayan Ekicioğlu, "Zor koşullarda kahramanca mücadele eden itfaiye erlerimizi tebrik ediyor, tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, itfaiyeyi ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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