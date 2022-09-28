Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, itfaiyeyi ziyaret etti

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İtfaiye Müdürlüğü ziyaret ederek personelle görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette konuşan Ekicioğlu, 24 saat hizmet veren itfaiyecilerin özveri ile görev yaptığını belirtti.

İtfaiye Müdürlüğünün 40 personel ve 3'ü merdivenli 7 araçla hizmet verdiğini ifade eden Ekicioğlu, yangın söndürme, arama ve kurtarma hizmeti sunulduğunu aktardı.

Ekiplerin, doğal afetlerde gelişen durumlarda arama kurtarma ve ilk yardım çalışmaları da yaptığını vurgulayan Ekicioğlu, "Zor koşullarda kahramanca mücadele eden itfaiye erlerimizi tebrik ediyor, tüm itfaiyecilerimizin haftasını kutluyorum." ifadelerini kullandı.