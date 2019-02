Kırşehir Belediye Başkanı Ustalık Dönemi İçin Projelerini Açıkladı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, ustalık dönemim dediği 3'üncü dönem belediye başkanlığı adaylığı için proje tanıtımlarını yaptı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde Kırşehirlilerin katılımları ile gerçekleşen proje tanıtım toplantısında yeni dönemin seçim müziği de Kırşehirlilere canlı söylemle tanıtıldı.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, proje tanıtım toplantısına eşi Zerrin Bahçeci ile birlikte geldi. Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinin girişinde Belediye Başkan Yardımcıları Kırşehirlileri karşıladı. Salonun tamamı ile dolmasının ardından kurulmuş olan ikinci platformla da Kırşehirliler salon dışından da proje tanıtımlarını izledi.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda projelerin lansmanı Kırşehirlilere görsel olarak izlettirildi. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci'nin 2009 yılında görev aldığı günden 2019 yılına kadar ki geçen süreçte Kırşehir'de yaşanan değişimler katılımcılara izlettirildi. Coşkulu kalabalığın sloganları ile sürekli kesilen tanıtım toplantısında Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, uzun süre sahnede halkı selamladı.



Projelerini görsellerini de izlettirerek anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Biz siyasette 10 yılda 830 milyon lira yatırım yaptık. Projelerimizin 40'ının 27'sini hayata geçirdik. 10 Yılda 100'e yakın projeyi Kırşehir'de hayata geçirdik."dedi.



Kırşehir'i yeniden imar ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, "Yeni projelerimizi hayata geçirmek için yeniden tek yumruk olalım. Bunu yaparken de siyaset değil vizyonerlik yönümüzü gösterelim. Proje üretip, vizyoner kimlikle iktidarın da yardımı ile mücadele edecek. Kırşehir halkının emanetini aldık. Hizmet etmenin partisi olmaz. Kırşehir'in geleceği için üretilenler olur. Sevgi ve hoşgörüye dayılı bir yönetim anlayışı ile dedikodu üretmeden üretim yapalım. Kaliteli kişiler vizyon konuşur. Bizlerde yaptığımız projeleri sizlerin desteği ile hayata geçirdik. Bu çalışmalarımızda özel hayatımız dahil her şeyden fedakarlık yaptık. Başarıya hep birlikte imza attık. Ustalık dönemimizde de hep birlikte yeni projelerimizi hayata geçireceğiz.



Seçilmiş ve atanmış her kişi ile Kırşehir'in geleceği için önceden yaptığımız gibi yine çalışarak başarı yolunda yeni ivme yakalayacağız. Dedikodulardan değil gerçeklerden hareketle şehri değiştirdik. Şimdi de aynı yolda daha başarılı çalışmalar yapacağız. Seçim geldi diye çalışmalar yapmıyoruz. Türkiye'nin en kolay ulaşılabilir Belediye Başkanı oldum. Hayata geçen her eserde de birlikte hareket ettik. Ortak akılla hareket ederek çalıştım. Hep birlikte hareket ederek kazanımları Kırşehir için hayata geçirdik. Bu süreç benim şahsi meselem asla değil. Gençlik dönemlerimi Kırşehir için harcadım. Helali hoş olsun. Kırşehir'in temsil noktasında herhangi bir sorunumuz söz konusu değil. Ortaya koyduğumuz projelerimiz de ortada. Kırşehir, bizler için herkesin menfaatinden daha önemli, görüşü ne olursa olsun herkesin Kırşehir için birlikte olması ve ortak hareket etmesi gerekir."diye konuştu.



Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde seçimin galibi olursa 3 dönem üst üste seçilerek Kırşehir'de seçilen tek başkan olarak rekor kıracak. - KIRŞEHİR

