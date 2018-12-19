Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci Açıklaması
21 dakika önce
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, işçilerine ödedikleri maaşların asgari ücretin üzerinde olduğunu belirtti.
Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar
Bahçeci, işçilerine ödedikleri maaşların asgari ücretin üzerinde olduğunu belirtti.
Bahçeci, yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir Belediyesi olarak kendi bünyesinde çalıştırdıkları şirket personellerinin maaşlarını asgari ücretin yüzde 10 ile yüzde 140'ı üzerinde ödediklerini, hiçbir çalışanın asgari ücret almadığını aktardı.
Görevde bulunduğu 10 yıl içinde en büyük gayretinin işçi maaşlarının zamanında ödenmesi olduğuna işaret eden Bahçeci, alın terinin kutsal olduğunu, bunun gereğini yerine getirdiklerini bildirdi. İşçi
ücretlerini öderken hiçbir işi de aksatmadıklarını aktaran Bahçeci, şunları kaydetti:
"Gelir, gider dengemizi iyi sağladık ve maaşları zamanında ödeyerek hiçbir çalışanımızı mağdur etmedik. Bunun yanında hiçbir işimizi aksatmadık. Hatta çok sayıda fiziki ve sosyal projeyi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Hizmetlerimizde en büyük pay sahibi olan işçi kardeşlerimizin hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kırşehir Belediyesi olarak biz büyük bir aileyiz. Biz de Kırşehir'in seçilmiş belediye başkanı ve bu ailenin reisi olarak 10 yıldır ailemizi büyütmek, genişletmek ve ailelerimizin geçimini, maaşını gününde almasını, bütün sosyal haklarını geliştirmeye çalışıyoruz. Belediye olarak çalışanların haklarını son kuruşuna kadar ödüyoruz. Hiçbir çalışanımızı şimdiye kadar mağdur etmedik. Kırşehir Belediyesinde işçi kardeşlerimize ödenen maaşlar asgari ücretin üzerindedir."
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:41 Kaynak: AA
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