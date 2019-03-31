Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Selahattin Ekicioğlu Kazandı.

Kırşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Selahattin Ekicioğlu Kazandı.

1 saat önce

Kırşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.

Kırşehir Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Selahattin Ekicioğlu Kazandı., System.String[]
Kırşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Selahattin Ekicioğlu kazandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:53 Kaynak: AA

Kırşehir, Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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