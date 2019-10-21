Kırşehir Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Kırşehir Belediye Meclisi üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis üyeleri, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Salonunda olağanüstü toplandı.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda, partilerin meclis gruplarının açıklamalarının ardından, ortak bildiri belirlendi.

Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla yayınlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sınır ötesi tezkereye 'Evet' diyen partilerin Kırşehir Belediye Meclisindeki temsilcileri olarak bizler bölgemizi PKK/PYD/ YPG, DEAŞ gibi örgütlerden temizlemek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgeyi barış ve huzur ortamına tekrar kavuşturmak amacıyla kahraman ordumuz tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğimizi kamuoyuna bildiririz. Kahraman ordumuz, umuyoruz ki, başlatmış olduğu harekatıyla hem sınırlarımızı hem de bölgemizi barış ve huzur ortamına yeniden kavuşturacak, yurtlarını terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyeli mültecinin tekrar yurtlarına kavuşmasının da önünü açacaktır. Kahramanca mücadele veren Türk Silahlı Kuvvetlerimize kolaylıklar temenni ediyor, şehit olan askerlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."