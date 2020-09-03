Kırşehir Belediye Meclisi toplantısında basın mensuplarına akredite uygulandı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Meclisi toplantısı öncesinde basın mensupları için akredite uygulaması yapıldı.

Belediye Meclisi toplantısı, Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis toplantısı öncesinde alınan karar doğrultusunda toplantıya sarı basın kartı sahipleri ve medya kuruluşların resmi yazı ile görevlendirdiği gazeteciler alındı.

Basın mensuplarına salona girişlerinde, kanunlara ve yönetmeliklere uygun şekilde davranacaklarını içeren yazı imzalatıldı.

Toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Öte yandan, belediyeden yapılan açıklamada, önceki Belediye Meclisi toplantısında bir basın mensubu ile belediye görevlileri arasında yaşanan sorun nedeniyle böyle bir karar alındığı belirtildi.