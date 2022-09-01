Kırşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyeler ile Başkan Ekicioğlu tartıştı - Son Dakika
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Kırşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyeler ile Başkan Ekicioğlu tartıştı

01.09.2022 17:06
Kırşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyeler ile Başkan Ekicioğlu tartıştı

Kırşehir Belediye Meclisi Toplantısında, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile tartışan AK Parti ve MHP'li üyeler, salonu terk etti.

Kırşehir Belediye Meclisi Toplantısında, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile tartışan AK Parti ve MHP'li üyeler, salonu terk etti.

Belediye Meclis Salonu'ndaki toplantının açılışında konuşan AK Parti Grup Başkanı Mustafa Çakır, 16 Ağustos'taki basın açıklamasında, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal için "Ar damarı çatlamış" ifadesini kullanan Selahattin Ekicioğlu'nun özür dilemesini beklediklerini söyledi.

Araya giren Ekicioğlu, Çakır'ın meclis başkanı söz vermeden konuşamayacağını belirterek, "Ar damarı çatlamış demek, utanmaz, yalancı demek. Söz vermeden konuşmazsanız iyi olur, yoksa dışarı atarım. Gündem dışı maddelerde söz verince istediğiniz gibi konuşursunuz." dedi.

AK Parti Belediye Meclisi Üyesi Abubekir Koçyiğit de bir kadına yapılan hakaretten dolayı konuştuklarını, belediye başkanından özür beklediklerini dile getirdi.

MHP'li meclis üyesi Kurtuluş Akçakaya da bir kadına "ar damarı çatlamış" denemeyeceğini vurgulayarak, Ekicioğlu'nun özür dilemesi gerektiğini kaydetti.

Özür dilemeyeceğini vurgulayan Ekicioğlu, sözünün namus ile alakasının olmadığını, yalan ve iftira nedeniyle söylediğini kaydetti.

Tartışmanın ardından AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri, toplantıyı terk etti.

AK Parti'li Çakır, meclis salonu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun bir süre önce yaptığı basın açıklamasında kendisini siyaseten eleştiren AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal hakkında seviyesiz ve ahlaksız bir ifade kullandığını söyledi.

Ekicioğlu'nun kimseye hakaret etme lüksü olmadığını vurgulayan Çakır, "Çirkin ifadelerinden dolayı özür beklemekteyiz. Hacı Bektaş Veli'nin dediği gibi, şehri yöneten kişinin eline, beline, diline dikkat etmesi gerekiyor. Ama sayın başkanımızdan biz bunu görmedik." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyeler ile Başkan Ekicioğlu tartıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti ve MHP'li üyeler ile Başkan Ekicioğlu tartıştı - Son Dakika
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