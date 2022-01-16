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Kırşehir Belediyesi 2021 yılında 1114 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi 2021 yılında 1114 çiftin nikahını kıydı

16.01.2022 16:40
Kırşehir Belediyesi 2021 yılında 1114 çiftin nikahını kıydı

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2021 yılında Kırşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan 1114 çiftin nikahının kıyıldığını bildirdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 2021 yılında Kırşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğuna başvuruda bulunan 1114 çiftin nikahının kıyıldığını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, salgına rağmen 2021 yılında önceki yıla göre nikah sayılarında artış yaşandığını aktardı.

Kırşehir Belediyesi Evlendirme Memurluğu kayıtlarına göre 2020 yılında 907 çiftin evlendiği, bu sayının 2021 yılında ise 1114'e çıktığını vurgulayan Ekicioğlu, "Toplumsal yaşamımız için evlilik kurumu önemlidir. Aile olmak bizi biz yapan en önemli değerlerimizden birisidir. Bu yapımızla da birçok Avrupa ülkesinden ayrılırız. Sevginin ve saygının çocuklarımıza aşılandığı en önemli toplumsal yapı aile kurumudur." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, 1114 çiftin 84'ünün nikahını Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun kıydığı da belirtildi.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kırşehir Belediyesi 2021 yılında 1114 çiftin nikahını kıydı - Son Dakika
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