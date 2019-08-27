Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyesi 260 çocuğu sünnet ettirecek
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Kırşehir Belediyesi 260 çocuğu sünnet ettirecek

23 dakika önce

Kırşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni Perşembe günü yapılacak.

Kırşehir Belediyesi 260 çocuğu sünnet ettirecek, System.String[]

Kırşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen sünnet şöleni Perşembe günü yapılacak.


Kırşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, şölen ile ilgili şu bilgiler verildi:


"Bu yıl dokuzuncusu düzenlenecek olan sünnet şöleni, 29 Ağustos 2019 Perşembe günü Cacabey Meydanında yapılacak. Kırşehir Belediyesi tarafından Cacabey Meydanında düzenlenecek olan 'Sünnet Şöleni' bu yılda coşku dolu geçecek ve yapılacak etkinliklerle çocuklar gönüllerince eğlenme imkanı bulacak. Sünnet olmak isteyen 260 çocuğun müracaatı yapıldı. Göreve başladığımız günden beri Sosyal Belediyeciliğin gerektirdiği konularda elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Cacabey Meydanında yapacağımız Sünnet Şölenimizde çocuklarımıza sünnet kıyafetlerini ve oyuncaklarını da ücretsiz olarak dağıtacağız." - KIRŞEHİR

Kırşehir, Şölen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:19 Kaynak: İHA
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