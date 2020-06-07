Kırşehir Belediyesi araç filosunu genişletti - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye araç filosuna kazandırdıkları yeni araçlar ile Kırşehir halkına daha kaliteli hizmet sunacaklarını bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmaların aksamaması amacıyla hizmetlerde kullanılan araç filosuna 4 yeni araç daha katıldığını belirtti.

Hizmet kalitesini artırmayı ilke edinerek araç filosunu genişlettiklerini, 2 binek otomobil, 2 kamyonetin belediye hizmetlerinde kullanılacağını aktaran Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bir kentin neye ihtiyacı varsa ona cevap vermemiz gerekir. Kırşehir'e yakışır hizmetler yapmaya çalışıyoruz.

Araç filomuz her zaman hizmete hazır olmalı. Kurumsal yeterliliğimizi güçlendirmeden, altyapımızı sağlamlaştırmadan gereken hizmetleri sağlayamazsınız. Kırşehir'e yaptığımız çalışmalarla yenilenmenin ve güzelleşmenin en güzel örnekleri yaşanmaya devam ediyor. Yaptığımız bütün çalışmalar ve alınan bütün araçlar Kırşehir halkının daha iyi şartlarda ve daha hızlı hizmet alabilmesi içindir. Yeni araçlarımızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum."