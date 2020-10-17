Kırşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarına devam ediyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kentin tüm mahallerine hizmet ulaştırarak, daha yaşanabilir alanlar sağlamayı amaçladıklarını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Ekicioğlu, Uğur Mumcu Basın Anıtı civarında tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi.

Bölgede yapılan çevre düzenlemesinin ardından sıcak asfalt yapım işlemini de inceleyen Ekicioğlu, kısa sürede çalışmanın tamamlanarak cadde ve sokağın yeninden trafiğe açılacağını aktardı.

Kentteki alt ve üst yapı problemlerine çözüm üreterek, modern bir görünüme kavuşturulması için belediye ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Ekicioğlu, "Yenice Mahallesi Uğur Mumcu Basın Anıtı civarında alt yapı çalışmamızın tamamlanmasının ardından, asfalt serimine başladık. Refüj ve çevre düzenlemesiyle bu bölge daha modern görünüme kavuşacak. Diğer mahallelerimizde belediye ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Amacımız kentin tüm mahallelerine hizmetin ulaştırılması ve daha yaşanabilir alanlar sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Kındam Mahallesi Değirmendere mevkisinde de vatandaşları ziyaret eden Ekicioğlu, talep ve görüşlerini alarak, ilgili birimlere talimat verdi.