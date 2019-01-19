Son Dakika Haberleri: Kırşehir Belediyesi Bez Çanta Dağıttı

Kırşehir Belediyesi Bez Çanta Dağıttı

1 saat önce

Kırşehir Belediyesi, vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Kırşehir Belediyesi Bez Çanta Dağıttı, System.String[]
Kırşehir Belediyesi, vatandaşlara bez çanta dağıttı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının plastik poşet kullanımının azaltılmasına yönelik çalışmalarına destek amacıyla belediye, bez çantaları ücretsiz dağıttı.

Poşetlerin ücretli hale getirildiği uygulamanın 1 Ocak'tan itibaren başlamasının ardından Kırşehir Belediyesi, çevre kirliliğini önlemeye yönelik çalışma başlattı.

Belediye personeli tarafından Cacabey Meydanı'nda, üzerinde belediye logosu ile "Çağdaş İnsan, Temiz Şehir" ve "Gereksiz Poşet Kullanımından Kaçınalım" sloganları yazılı bez torbanın dağıtımına başlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:52 Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel
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