Kırşehir Belediyesi cadde düzenleme çalışması başlattı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, Müftülük Caddesi'nde yoğun araç trafiğini rahatlatmak için alt yapı çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, çok sayıda yeme içme iş yerinin olduğu Müftülük Caddesi'nde cadde düzenlemesi çalışması başlatıldığı vurgulanarak, kaldırım genişletilmesi de yapılacağı ifade edildi.

Çalışma ile kent merkezindeki Müftülük Caddesi'nde alt yapı ve trafik sorununa kalıcı çözüm getirileceğine işaret edilen açıklamada, çalışmanın tamamlanmasının ardından tek yön uygulamasına geçileceği aktarıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, caddedeki düzenleme ile bölgedeki trafik sorununun çözüme kavuşturulacağına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Mimarlar Odası ile yaptığımız ortak çalışma sonucunda bölgede tek yön uygulamasına geçilmesinin ve kaldırımların genişletilmesinin özellikle pandemi süreci içerisinde yeme içme sektörüne ait işletmelerin vatandaşlarımıza kapalı alandan ziyade açık alanda daha sağlıklı, hijyenik ve kaliteli bir şekilde hizmet vermesi için de önemli olacaktır. Başta esnafımız olmak üzere vatandaşlarımız rahat bir nefes alacak. Ramazan ayı içerisinde bitirmeyi planladığımız bu çalışma öncelikle ana arterde başlamış daha sonra sırasıyla ara sokaklarda devam edecektir. Yol ve kaldırım çalışmalarından önce yağmur suyu hattı çalışmasını bitiriyoruz. Çalışmalarımız sonuçlandığında bölge ilimize yakışır bir biçimde çağdaş bir görünüme kavuşacaktır."