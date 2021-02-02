Kırşehir Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan yaşlı ve hastaların evlerini temizliyor - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan yaşlı ve hastaların evlerini temizliyor

02.02.2021 17:03
Kırşehir Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan yaşlı ve hastaların evlerini temizliyor, System.String[]

Kırşehir'de belediye ekiplerinin yalnız yaşayan yaşlı ve hastaların evlerinde temizlik yaptığı bildirildi.

Kırşehir'de belediye ekiplerinin yalnız yaşayan yaşlı ve hastaların evlerinde temizlik yaptığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, yalnız yaşayan yaşlı ve hastalar için Konut Temizlik Hizmeti Projesi'nin hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, daha önce söz verdikleri sosyal projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Konut Temizlik Hizmeti Projesi'nin bunlardan birisi olduğuna işaret eden Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Proje ile evlerinde kendi temizliğini yapamayan yaşlı ve hastalarımızın ev temizliğini gerçekleştiriyoruz. Bu hizmeti sunduğumuz hemşerilerimiz ve onların özellikle il dışında yaşayan çocukları ve yakınları, bu hizmetimizden dolayı memnuniyetlerini bildiriyorlar. Kırşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışının gereği olarak her alanda hemşerilerinin sıkıntılarına çözüm üreterek onların yanında olmaya devam ediyoruz."

Daha önce söz verdikleri Tıbbi Malzeme ve Cihaz Desteği Projesi'ni de hayata geçirdiklerini hatırlatan Ekicioğlu, "Bu proje ile de evlerinde tedavisi devam eden ve bakıma muhtaç olan hastalarımızın ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme ve cihazların desteğini sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi hemşerilerimizin sıkıntılarına, dertlerine çözüm üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir, konut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi ekipleri, yalnız yaşayan yaşlı ve hastaların evlerini temizliyor - Son Dakika


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