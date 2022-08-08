Kırşehir'de çöp konteynerleri temizlenip ilaçlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Kırşehir'de çöp konteynerleri temizlenip ilaçlanıyor

08.08.2022 14:33
Kırşehir'de çöp konteynerleri temizlenip ilaçlanıyor

Kırşehir Belediyesi ekiplerinin mahallelerdeki çöp konteynerlerini temizleyerek ilaçladığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesi ekiplerinin mahallelerdeki çöp konteynerlerini temizleyerek ilaçladığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Temizlik İşeri Müdürlüğü ekiplerinin, yer altı çöp konteynerlerini şantiyeye getirerek temizlik çalışması yaptığı belirtildi.

Konteynerlerin yüzey temizliği ve ilaçlanmasının ardından alındıkları yerlere bırakıldığı ifade edilen açıklamada, çalışmaların farklı mahallelerde devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, çevreci, sağlıklı ve güvenli çöp toplama sistemi ile hizmet verdiklerini kaydetti.

İş yerleri ve yerleşim birimlerinin yoğun bulunduğu caddelerde çöp miktarının da fazla olduğunu vurgulayan Ekicioğlu, "Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle risk oluşmaması için ekiplerimiz temizlik ve ilaçlama işlemlerini düzenli gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kırşehir Belediyesi'nden Konteyner ve Yerkonlara Yönelik Temizlik ve İlaçlama Çalışması Kırşehir Belediyesi'nden Konteyner ve Yerkonlara Yönelik Temizlik ve İlaçlama Çalışması 'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda mest eden gün batımı manzarası 'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda mest eden gün batımı manzarası
Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kırşehir'de çöp konteynerleri temizlenip ilaçlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:17 2 yıl önce kansere yenik düşen spor spikeri Emre Gönlüşen'in hayatı belgesel oluyor
14:17 Madrigal'in gitaristi Ceyhun Kaan Karakaş'tan 84 milyon dinlenen şarkılarıyla ilgili büyük itiraf
13:02 Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Fırsatçılığı bitireceğiz" diyerek duyurdu! Sıfır araçlara ikinci el satış yasağı getiriliyor
13:54 CHP Sözcüsü Faik Öztrak: Sabit gelirli için ev almak artık hayal ötesi
13:33 Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, Şemdinlili Sofi Ömer'in viral olan halay videosunu paylaştı
13:27 Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Jorge Jesus, genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'yı takımdan gönderdi
13:07 Antalya'da doğada kendiliğinden yetişen dikenli incirin kilosu 60 liradan alıcı buluyor
13:14 Kılıçdaroğlu Aşura Matem Merasimi'nde: Hz. Hüseyin'e ağlayanlardan olup Yezit gibi davrananlardan da değiliz
12:47 CHP'li Özel tarafından AK Parti'ye geçeceği iddia edilen Milletvekili Çelebi: Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim
12:26 Ümit Özdağ, 500 bin yabancı uyruklunun oy kullanacağı iddiasını yalanlayan Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2022 14:33:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kırşehir'de çöp konteynerleri temizlenip ilaçlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement