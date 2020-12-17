Kırşehir Belediyesi, günlük ortalama 8 bin ekmek üretiyor. Üretilen 8 bin ekmeğin 3 bin adeti ücretsiz halka dağıtılıyor. Ekmeğin maliyetinin 1 lira olduğu belediye iştiraklerinde ekmek halk büfelerinden 75 kuruşa satılıyor.

İşletme İştirakler Müdürü Arif Öztürk, "Kırşehir'de, vatandaşımıza özellikle pandemi ile sorun yaşanan kenar mahallelere ekmek gönderimi yaptık. Ekmek dağıtım aracımızı seyyar büfeye çevirerek ekmek dağıtımları yapıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarında Valilik ve Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından belirlenen ailelerin evlerine ekmek götürümü sağladık "dedi. Ekonomik açıdan bakıldığında maliyetler artsa da Kırşehir Belediyesi, kar amacı gütmeden ekmeği maliyetinin altında fiyatlara satıyor diyen Arif Öztürk, "Kırşehir'de, 30 halk ekmek büfesinden insanlar sabah 07: 00'den itibaren ekmek alabiliyor. Yeni yıl itibari ile 25 kuruş zam gelecek. Ortalama aylık ekmek yardımı 75 kuruş üzerinden 65 bin lira civarında yardım yapılıyor. Ekmek zammı normal şartlarda yeni yılla birlikte piyasalarda da olacak beklentisindeyiz. Vatandaşlarımız Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü adı altında çalışan hayır evine başvuru yaparak ekmek fişi de temin edebiliyor. Ekmek üretiminde pandemi aksamalara neden olmadı. Hizmet kalitesini arttırarak çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - KIRŞEHİR