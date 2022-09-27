Kırşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Kırşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

27.09.2022 16:29
Kırşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kırşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Kırşehir Belediyesi ile Genel-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesinin imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmelerin sonuçlanmasının ardından Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde toplu iş sözleşmesi imza töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, sözleşmenin belediyeye ve sendikaya hayırlı olmasını diledi.

Göreve geldikten sonra 3 yıllık sürede 462 milyon liralık bir borcu yapılandırarak sıfırladıklarını vurgulayan Ekicioğlu, çalışanların lehine bankalarla promosyon görüşmesi yapma aşamasına kadar geldiklerini aktardı.

Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da ülke olarak zor bir süreç yaşandığını belirterek, "Üyelerimizin memnun olduğu bir toplu iş sözleşmesine imza atacak olmaktan dolayı mutluyuz." ifadelerini kullandı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise bugün gerçekleştirilecek toplu iş sözleşmesinin örnek bir sözleşme olduğuna vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Ekicioğlu, DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ve Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Çalışkan toplu iş sözleşmesini imzaladı.

Törene, CHP Kırşehir İl Başkanı Baran Genç, İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen, DİSK Kırşehir Şube Başkanı Ramazan Benian, belediye başkan yardımcıları ve çalışanlar katıldı.

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Kaynak: AA

Selahattin Ekicioğlu, Neşet Ertaş, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

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