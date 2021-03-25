Kırşehir Belediyesi, kar temizliği ve yol tuzlama çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kent merkezinde karla mücadele çalışmalarının belediye ekiplerince sürdürüldüğünü bildirdi.

Ekicioğlu, yazılı açıklamasında, kent merkezinde trafiğin sorunsuz ilerlemesi ve sosyal yaşamın aksamaması için Fen İşleri ve Temizlik İşleri müdürlükleri tarafından karla mücadele ekibi oluşturduklarını aktardı.

Kar temizliği ve tuzlama çalışması yapıldığını belirten Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Uzun bir aradan sonra ilimizde etkili olan kar yağışı ile ilgili Meteoroloji'den de aldığımız bilgiler doğrultusunda daha önceden bütün önlemlerimizi almıştık. İlimizde kış aylarında istenen yağış ne yazık ki şu ana kadar olmamıştı. Çiftçimizin, üreticimizin yüzünü güldüren bu kar yağışı ile ilgili kent merkezinde ana arterlerde ve ara sokaklarda vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamaması için belediye ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Ekiplerimiz ve iş makinaları yol, kaldırım temizleme, tuzlama çalışmalarımıza aralıksız devam ediyor."