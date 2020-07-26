Kırşehir Belediyesi lavanta bahçelerinde hasada başladı - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, belediye adına 24 bin lavanta fidesi dikerek oluşturdukları bahçede, ilk hasadı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ekicioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, mülkiyeti Kırşehir Belediyesi'ne ait olan Güldiken Mahallesindeki 8 bin metrekarelik alanda lavanta bahçesi oluşturduklarını anımsattı.

24 bin lavanta fidesi dikildiğini vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehir ekonomisine tarım sektörü açısından destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Ekicioğlu, "Kırşehir Belediyesi olarak ilimizde tarımsal ürün çeşitliliğini artırmak ve tarım uygulama yöntemlerinde alternatif üretmek amacıyla geçen yıl aralık ayında Güldiken Mahallesinde lavanta bahçemizi oluşturmuştuk. Sadece biz değil ülkemizin bir çok bölgesinde lavanta bahçeleri oluşturuluyor. Bu da ülke ekonomisine alternatif katkılar sunulması için önemli bir fırsattır. Lavanta bahçemizde ilk hasadımızı yaptık. Kozmetik, parfümeri, ilaç gibi birçok sanayi alanında kullanılan lavantanın yetiştirilmesi konusunda Kırşehirli çiftçilerimize öncülük edeceğiz. Çiftçilerimizi de bu alanda destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.