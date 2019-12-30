Kırşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ile dayanışma işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ile dayanışma işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ile dayanışma işbirliği protokolü imzaladı

6 saat önce

Kırşehir Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir temsilciliği ile Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Mimarlık,Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi için teknik, kültürel, toplumsal, dayanışma ve iş birliği protokolü imzalandı.

Kırşehir Belediyesi, Mimarlar Odası ile dayanışma işbirliği protokolü imzaladı, System.String[]

Kırşehir Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir temsilciliği ile Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Mimarlık,Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi için teknik, kültürel, toplumsal, dayanışma ve iş birliği protokolü imzalandı.


Protokol imza töreninde açıklama yapan Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, "Şehri, ortak akılla yöneteceğiz demiştik. TMMOB ile imzaladığımız bu protokolü önemsiyoruz. Kırşehir Belediyesi ile TMMOB Mimarlar Odası arasında imzalan protokolün amacı; sağlıklı kentleşme ve nitelikli yapılaşma faaliyeti için gerekli olan mimarlık hizmetlerinin meslek odaları ile yerel yönetim arasında teknik işbirliği sağlamak, katılımcı bir sürecin inşasını hayata geçirmek ve mimarlık kültürünün toplumla buluşması, doğal kültürel varlıklarımıza sahip çıkarak dayanışma içerisinde yerine getirmelerinin kurallarını belirlemektir"dedi.


Ortak akılla yönetime her zaman ihtiyaç olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasına; "Belediye, katılımcı planlama, ortak akılla üretilerek kentsel fikirlerin oluşturulması çerçevesinde öğrencilerle, uzmanlarla halkın katılımı ile kamplar, atölyeler, panel, festival gibi etkinlikler düzenlenecek. Uluslararası ilişkiler kapsamında UNESCO,EUROPA NOSTRA,UIA, Sağlıklı Kentler, Tarihi Kentlerle projeler geliştirip bilgi birikimin paylaşılması ve katılımcı bir sürecin koordine edilmesi sağlanacak. TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi Kırşehir Temsilciliğimiz ile ilimizde sağlıklı kentleşme çalışmaları, nitelikli mimarlık, kültürel, tarihi ve doğal çevre varlıklarının yaşatılarak korunması ve geliştirilmesi için teknik, kültürel, toplumsal dayanışma ve işbirliği sağlanacak"ifadelerini kullandı. - KIRŞEHİR

Türkiye Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği, Kırşehir, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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