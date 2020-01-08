Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılma iddiası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılma iddiası - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılma iddiası

6 saat önce

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediyesi'nde işte çıkarma furyası olacağı duyumu aldıklarını söyledi.

Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılma iddiası, System.String[]

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediyesi'nde işte çıkarma furyası olacağı duyumu aldıklarını söyledi.

AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı'nda gazetecilere açıklama yapan Kendirli, Kırşehir Belediyesi'ne yeni personel alınmasına rağmen bazı sözleşmeli personelin işten çıkarıldığını öne sürdü.

Yeni işten çıkarmalarla ilgili hazırlık yapıldığı duyumlarını aldıklarını belirten Kendirli, "1200'e yakın belediyede çalışan var. Bir işten çıkarma furyası daha yapıldığını öğreniyoruz. İnşallah böyle bir hatayı yapmazlar. En az 400-500 şirket personeli çalışan kardeşimizi işten çıkartmak adına bir hazırlık yaptıklarını duyuyoruz. İnşallah bundan vazgeçerler. 29 arkadaşımız gibi bunları da bu kış günü işsiz bırakmazlar." dedi.

Belediye yönetiminin, maaş ödeyemez durumda olduklarını açıklamalarına rağmen 47 kişiyi işe aldığını dile getiren Kendirli, "Sayın Selahattin Ekicioğlu, '29 kişiyi işten çıkarmadık, sadece sözleşmelerini yenilemedik' demeyle çocuk bile kandıramazsın. Bizim dönemimizde 40 tane belediye başkan yardımcımız varmış. 'Belediye başkan yardımcısı maaşı ödüyormuşuz' diye söyledi. Ben isim vererek söyleyeceğim, sizin döneminizde alınan 3 ismi soracağım, Fatih Ekici, Fatih Aslan ve özel kalem müdürü Nazım Köksal. Belediye başkan yardımcısı mı özel kalem müdürü mü? Maaşı 8 bin 380 lira. Asgari ücretin kaç katı? Bizim dönemimizde en fazla maaşı alan sözleşmeli bir veteriner, maaşı da 6 bin 270 lira. Diğerlerinin ücreti daha da düşük." şeklinde konuştu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'nun 70 milyon lira borç ödeyerek, 50 milyon liralık yatırım yaptığını söylediği vurgulayan Kendirli, şöyle devam etti:

"Seçilmiş milletvekili olarak Kırşehir halkı adına soruyorum, 50 milyon liraya 2 Neşet Ertaş Kültür Merkezi, 3 tane pazar yeri, İkizarası Kent Park'ın iki katı park, 3 otogar, asfalt demek. Belediye meclisi üyelerimiz soruyor, 'kaldırım yaptım' diyor. Bu para hepimizin parası. Bunun hesabını hep birlikte sayın Ekicioğlu'ndan soralım. Kaç metre kaldırım, nereye yeni bir Kent Park, pazar yeri yapmış, kültür merkezi gibi bir eser yapmış, bize hesabını versin. 50 milyon liranın hesabını bu millete versin. Kuru lafla bu milleti uyutacağını sanmasın."

Milletvekili, AK Parti, Kendirli, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Göksu ailesinin acı gününde dikkatlerden kaçmayan detay! Uzun süre sonra yan yanalar
Erdoğan'dan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir'e: Kılıçdaroğlu gibi bana 'tek adam' mı diyorsun? Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri
17:43 Öğrenciler için yayladan kamyonla kar taşıdılar - Son Dakika
17:43 Tekirdağ-şiddetli rüzgar çatıları uçurdu - Son Dakika
17:42 Çavuşoğlu ve Lavrov'dan basın toplantısı (1) - Son Dakika
17:42 AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Son Dakika
17:42 Dünya çevresindeki gizemli uğultunun sırrı çözüldü - Son Dakika
16:55 Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Son Dakika
16:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2020 17:47:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarılma iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]