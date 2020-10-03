Kırşehir Belediyesi'nden Müftü Yaman'a ziyaret - Son Dakika

Kırşehir Belediye Başkan Yardımcıları, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında İl Müftüsü Mehmet Yaman'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Araz, Asaf Kayaoğlu, Osman Uçar ve Hamza Çam, İl Müftüsü Mehmet Yaman ile bir araya geldi.

Ziyarette konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, İl Müftüsü Yaman ve kentte görev yapan tüm din görevlilerinin Camiiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladı.

Araz, "Belediye olarak hizmetlerimiz ve imkanlarımız dahilinde İl Müftülüğünün yanında olmaya devam edeceğiz. Pandemi nedeni ile cami ve mescitlerde alınan tedbirler doğrultusunda özellikle cuma namazlarında kış şartları etkisi ile dışarıda namaz kılınmayacağından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için belediyeye ait açık ve kapalı alan bulunan tesisleri kullanabilecekler." ifadelerini kullandı.

Yaman da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.