Son dakika haber: Kırşehir Belediyesi, Neşet Ertaş anısına kısa klip çekti - Son Dakika

Kırşehir Belediyesi, Neşet Ertaş anısına kısa klip çekti

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Ertaş'ın evrensel olması sevgi ve hoşgörüyü işlemesindendir"

KIRŞEHİR - Kırşehir Belediyesi, merhum Neşet Ertaş anısına belediye imkanları kullanılarak kısa klip çekti.

Çekilen klip ve merhum Neşet Ertaş anısına açıklamada bulunan Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Abdallarımız, Anadolu Abdal geleneğini temsil eder. Abdalların şehre yerleşmesi hümanistlik, hoşgörü, incinsen de incitme kültürünün bir belirtisidir"dedi.

Abdal geleneğinin son temsilcisi olan usta Neşet Ertaş'ı hep birlikte yad edeceğiz diyen belediye başkanı Ekcioğlu, açıklamasında; "Ustadımızın yerelden evrensele bu kadar üretken olması kadını, aşkı, sevgiyi, hoşgörüyü işlemesinden kaynaklı bizler de bu vesile ile bütün ozanlarımızı yad edeceğiz"diye konuştu.

Anma etkinlikleri ise pandemi koşulları nedeniyle yöresel anlatımlarla gerçekleştirilecek.