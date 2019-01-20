Kırşehir Belediyesi, Pazar Yerinde Bez Çanta Dağıttı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta hediye etti.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, pazar yerinde alışveriş yapan vatandaşlara bez çanta hediye etti.



Vatandaşların bez çantalara yoğun talebi ile karşılaşan Bahçeci, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Sıfır Atık Projesi kapsamında bez çanta dağıttıklarını söyledi. Şehir genelinde 50 bin bez çanta dağıtılacağını anlatan Belediye Başkanı Bahçeci, "Bunun yanı sıra, plastik şişe getirene bez çanta veriyoruz. Cacabey Meydanı'nda bez çanta karşılığında pet şişe alıyoruz. Geri dönüşümü teşvik etmek için yapıyoruz bunu. Geri dönüşüm son derece önemli, Kırşehir'de biz yaklaşık 7 yıldır geri dönüşüm uyguluyoruz. Şehrin yüzde 35'inde geri dönüşüm uyguladık. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde bunu yüzde 100'e ulaştırmak" dedi.



AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli ise, vatandaşlardan geri dönüşüme uygun ürünler kullanmalarını isteyerek, geri dönüşüm için vatandaşların duyarlı olmalarını istedi. - KIRŞEHİR

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